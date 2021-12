La valorisation d'EToro chute de plus de 15% à 8,8 milliards de dollars après la modification de l'accord SPAC.

FinTech Acquisition Corp V, soutenue par Betsy Cohen, a déclaré jeudi qu'elle avait modifié les conditions de sa fusion avec la société israélienne eToro, ramenant la valorisation de la société de courtage en ligne de 10,4 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars.

L'opération avec l'entreprise à chèque en blanc a été annoncée en mars et a attiré des investissements des sociétés de capital-risque Vision Fund 2 de SoftBank, Fidelity Management & Research Co LLC et Wellington Management.

Fondé en 2007, eToro permet aux utilisateurs enregistrés d'investir manuellement dans des cryptomonnaies, des actions, des matières premières et plus encore, tandis que ceux qui manquent de temps ou d'expérience peuvent copier automatiquement les transactions d'autres personnes sur la plate-forme.

Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sont des sociétés fictives qui utilisent le produit d'une introduction en bourse pour rendre publiques des entreprises privées.