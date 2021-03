eToro s'introduit en bourse via un SPAC

L’entreprise eToro devrait avoir une valeur d'équité implicite estimée à environ 10,4 milliards de dollars. L'action FinTech Acquisition Corp. V est en forte hausse en préouverture ce matin à +13%, ce qui donne à la société une valeur marchande d'environ 366 millions de dollars.

En 2020, eToro a comptabilisé plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs enregistrés, et a généré un chiffre d'affaires de 605 millions de dollars. Rien que sur le mois de janvier 2021, la plateforme a enregistré plus de 75 millions de transactions.

Rappelons qu'eToro génère une grande partie de ses revenus du spread entre le bid et le ask, ce qui augmente le prix d'achat pour les investisseurs. Leader mondial du "trading social", la plateforme permet de répliquer automatiquement les portefeuilles des traders particuliers les plus performants du moment.