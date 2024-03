Fintel plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de fintech et de soutien au secteur des services financiers de détail du Royaume-Uni. La société donne accès à des conseils sur un éventail de besoins financiers, allant de la protection des hypothèques aux investissements, en passant par la planification successorale et la fiscalité. La société offre ses services par le biais de deux marques : SimplyBiz et Defaqto. Ses divisions comprennent les services aux intermédiaires, les canaux de distribution et la Fintech et la recherche. La division Intermediary Services fournit des services de conformité et des services commerciaux aux sociétés d'intermédiation financière par le biais d'un modèle d'adhésion. Les membres comprennent des conseillers financiers indépendants directement autorisés, des gestionnaires de patrimoine et des courtiers en hypothèques. La division Distribution Channels fournit des données, des services de distribution et de marketing aux fournisseurs de produits. La division Fintech and Research fournit des logiciels, des informations financières et des recherches sur les produits aux fournisseurs de produits et aux intermédiaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds