FinVolution Group, anciennement PPDAI GROUP INC, est une société basée en Chine qui exploite principalement une plateforme de financement en ligne pour les consommateurs. Les produits et services de la société comprennent des services de prêt offerts aux emprunteurs, des services d'investissement offerts aux investisseurs individuels et des partenaires de financement institutionnels. Les services de prêt offerts aux emprunteurs comprennent des produits de prêt standard, des produits de prêt à la consommation et d'autres produits de prêt. Les services d'investissement offerts aux investisseurs individuels comprennent des outils d'investissement discrétionnaires, des outils d'investissement automatisés, des programmes d'investissement et un marché secondaire de prêts. La société présente également aux emprunteurs des partenaires de financement institutionnels et fournit des services d'évaluation préliminaire du crédit ainsi que d'autres services.

