FinWise Bancorp est une société de portefeuille bancaire qui opère par le biais de sa filiale, FinWise Bank (la Banque). La Banque est une banque non membre agréée par l'État de l'Utah, qui accorde des prêts et accepte des dépôts de consommateurs et de petites entreprises à travers les États-Unis d'Amérique. L'activité bancaire de la société propose une gamme de produits et services bancaires commerciaux et de détail, et consiste principalement à accorder des prêts dans divers secteurs. La Banque a principalement recours à des emprunts à court et à long terme pour compléter les dépôts afin de financer ses activités de prêt et d'investissement. Ses principales sources de fonds sont les entrées de dépôts, la vente de prêts, le remboursement de prêts et les bénéfices nets.

Secteur Banques