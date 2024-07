FinWise Bancorp est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses deux filiales, FinWise Bank et FinWise Investment, LLC (collectivement, la banque). La Banque fournit une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. La principale source de revenus de la banque provient des prêts à la consommation, des prêts de la Small Business Administration (SBA), des prêts commerciaux, des prêts à l'immobilier commercial et des prêts à l'immobilier résidentiel. Son activité bancaire offre une gamme diversifiée de produits et de services bancaires commerciaux et de détail et consiste principalement à octroyer des prêts dans une variété de secteurs. Elle attire également des dépôts du grand public, des entreprises et d'autres institutions financières à l'échelle nationale, et investit ces dépôts, ainsi que des emprunts et d'autres sources de financement. Les prêts de la société se concentrent sur quatre domaines principaux : Les prêts SBA 7(a), les programmes stratégiques, l'immobilier résidentiel et commercial, et le crédit-bail commercial.