FinWise Bancorp est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, FinWise Bank, une banque non membre agréée par l'État. La société exploite un établissement bancaire à service complet à Sandy, dans l'Utah, et un bureau de production de prêts à Rockville Centre, dans l'État de New York. Elle est un prêteur national pour les consommateurs et les petites entreprises. C'est une banque axée sur la technologie, qui a utilisé des plateformes de montage de prêts axées sur la technologie dans ses programmes stratégiques, les prêts de la Small Business Administration (SBA) et les lignes d'affaires de prêts aux points de vente (POS). La société a également déployé sa propre technologie interne pour fournir des solutions de prêt et de dépôt à ses clients, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Elle crée, vend ou détient des prêts dans quatre domaines principaux : des programmes stratégiques à l'échelle nationale, un programme de prêts SBA 7(a) dans plusieurs États, des prêts immobiliers résidentiels et commerciaux dans et autour de la MSA de Salt Lake City, Utah, et des prêts à la consommation dans plusieurs États, principalement par le biais de son programme de prêts aux points de vente.

Secteur Banques