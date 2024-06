FIPP est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers. A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe, d'une valeur de marché de 77,3 MEUR, totalise une surface de 81 715 m2 répartis par type d'actifs entre hôtels et résidences hôtelières (24,7%), commerces (4,4%), habitations (2,4%), bureaux (2,3%) et autres (66,2%).

Secteur Développement et opérations immobilières