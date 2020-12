FIPP : Rapport financier 1er semestre 2020 INCLUANT LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

FIPP

Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros Siège social : 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 542 047 212 R.C.S. PARIS

__________________________

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL POUR LA PERIODE

DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2020

Conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent rapport comprend les documents et informations suivants :

1. Attestation des personnes physiques responsables du rapport financier semestriel ;

2. Comptes consolidés condensés du semestre écoulé de la société FIPP, établis en application de la norme IAS34 ;

3. Rapport semestriel d'activité ;

4. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'examen limité des comptes précités.

ATTESTATION DES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« J'atteste, qu'à ma connaissance, les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

La société : FIPP

Représentée par : Richard Lonsdale-Hands

Président Directeur Général

FIPP 2, rue de Bassano

75116 PARIS

COMPTES SEMESTRIELS du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020