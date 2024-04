Firan Technology Group Corporation est un fournisseur canadien de produits et de sous-systèmes électroniques pour l'aérospatiale et la défense. La société fournit ses produits à des clients du monde entier. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de deux unités : FTG Circuits et FTG Aerospace. FTG Circuits est un fabricant de cartes de circuits imprimés, de produits rigides standard, d'interconnexions haute densité (HDI), de circuits RF, de gestion thermique, de flexibles rigides et d'assemblage. FTG produit des cartes en utilisant des processus de fabrication de circuits imprimés traditionnels et un processus semi-additif A-SAPTM d'Averatek sous licence. Les clients de FTG Circuits se trouvent dans les secteurs de l'aviation, de la défense et de l'espace. FTG Aerospace conçoit et fabrique du matériel pour les sous-systèmes avioniques, notamment des panneaux de commande rétroéclairés et des assemblages, des panneaux de commutation intégrés, des claviers MCDU, des cadres d'affichage primaire, des dispositifs de contrôle du curseur et des LRU d'assemblage de panneaux de commande avancés. Les produits de la division sont utilisés en vol et dans des dispositifs simulés sur des plates-formes commerciales aéronautiques et de défense.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense