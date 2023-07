Firan Technology Group Corporation est un fournisseur canadien de produits et de sous-systèmes électroniques pour l'aérospatiale et la défense. La société fournit ses produits à des clients du monde entier. La société opère à travers deux unités : FTG Circuits et FTG Aerospace. FTG Circuits est un fabricant de cartes de circuits imprimés. Ses clients opèrent dans les secteurs de l'aviation, de la défense et de la haute technologie. FTG Circuits a des opérations à Toronto, Ontario, Chatsworth, Californie, Fredericksburg, Virginie et une coentreprise à Tianjin, Chine. FTG Aerospace fabrique et répare des panneaux de cockpit lumineux, des claviers et des sous-ensembles pour les fabricants d'équipement d'origine de l'aérospatiale et de la défense. FTG Aerospace possède des installations à Toronto, en Ontario, à Chatsworth, en Californie, et à Tianjin, en Chine. Ses produits comprennent le procédé semi addictif (SAP), le flexible rigide haute température, le flexible rigide et l'assemblage, la gestion thermique, le panneau de commande rétroéclairé et les assemblages, les panneaux de commande rétroéclairés et autres.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense