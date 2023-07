FireAngel Safety Technology Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui vend et distribue des produits et accessoires de sécurité domestique au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans certains autres pays. L'entreprise conçoit, vend et commercialise des détecteurs de fumée, des détecteurs de CO, des détecteurs de chaleur et des accessoires. Ses produits sont disponibles sous les marques FireAngel, FireAngel Pro, FireAngel Specification et AngelEye. Fire Angel est une marque de détail qui fournit des services d'incendie et de secours au Royaume-Uni. Fire Angel Connected est une solution destinée aux propriétaires qui préparent les logements sociaux britanniques pour l'avenir grâce à la télésurveillance, à des réseaux évolutifs et à des informations et données exploitables. Fire Angel Specification permet d'interconnecter plusieurs alarmes et de créer un réseau hybride de dispositifs alimentés par batterie et par secteur. La gamme de produits Specification soutient le marché commercial du Royaume-Uni avec une protection adaptable.