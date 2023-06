FireAngel se dote d'une nouvelle direction dirigée par d'anciens cadres d'Universe ; envisage la vente

(Alliance News) - FireAngel Safety Technology Group PLC a annoncé mardi des changements de direction, avec d'anciens cadres d'Universe Group PLC à la barre, dans le contexte d'une offre de mise en vente de la société et des résultats annuels.

Les actions du développeur et fournisseur de produits de sécurité domestique ont chuté de 33% à 4,70 pence chacune mardi matin à Londres.

La société a déclaré que l'ancien président exécutif John Conoley a démissionné en tant que directeur de la société dès lundi, FireAngel notant son départ dans une brève phrase. Il est remplacé par l'ancien PDG du groupe Universe, Neil Radley, en tant que PDG, et par l'ancien président exécutif d'Universe, Andrew Blazye, en tant que président non exécutif, tous deux à compter de mercredi. Universe est un fournisseur de produits et de services transactionnels pour le secteur de la vente au détail, coté sur le marché AIM.

En outre, la société a annoncé une offre ouverte portant sur 120,7 millions de ses actions au prix de 5,05 pence par action, dans le cadre d'une révision stratégique, dans le but de lever jusqu'à 6,1 millions de livres sterling. L'offre représente une décote de 27 % par rapport au dernier cours de clôture de 6,88 pence lundi, mais serait supérieure de 7,4 % au cours actuel de l'action, qui est de 4,70 pence.

La société a ajouté que son partenaire de fabrication à long terme, Ningbo Siterwell Electronic Import & Export Co Ltd, a accepté de souscrire 55,3 millions d'actions, soit environ 46 % de l'offre, pour un total de 2,8 millions de livres sterling, sous réserve d'une récupération par les actionnaires qualifiés.

La société a déclaré qu'elle utiliserait le produit net pour réduire sa dette nette à 2,8 millions de livres sterling, contre 4,8 millions de livres sterling au 31 décembre de l'année dernière, qui avait augmenté chaque année de 100 000 livres sterling. D'autres produits seront utilisés pour le fonds de roulement.

Entre-temps, FireAngel a annoncé une perte avant impôts de 6,1 millions de livres sterling pour 2022, soit une augmentation de 65 % par rapport aux 3,7 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 32 %, passant de 43,5 millions de livres sterling à 57,5 millions de livres sterling. Le coût des ventes a toutefois augmenté de 42 %, passant de 33,4 millions de livres sterling à 47,4 millions de livres sterling, tandis que les dépenses d'exploitation ont augmenté de 19 %, passant de 13,9 millions de livres sterling à 16,5 millions de livres sterling.

La société n'a pas déclaré de dividende, comme en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, elle a déclaré que les transactions étaient conformes aux prévisions révisées, avec un début d'année 2023 plus faible que prévu, partiellement atténué par des coûts inférieurs aux prévisions.

L'entreprise a ajouté : "Un examen approfondi des opérations et de la base de coûts du groupe a déjà eu lieu au deuxième trimestre 2023 afin de s'assurer que le groupe est le mieux placé pour retrouver une croissance rentable dès que possible."

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

