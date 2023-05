L'action de FireAngel en hausse grâce à un contrat avec une agence gouvernementale

FireAngel Safety Technology Group PLC - Développeur et fournisseur de produits de sécurité domestique - déclare avoir été chargé par une agence gouvernementale anonyme de fournir des détecteurs de fumée et de chaleur dans le cadre d'un vaste projet d'alarme connectée destiné aux familles à faibles revenus du Moyen-Orient. Le contrat est évalué à environ 1,5 million de livres sterling et sera exécuté au cours des six prochains mois, à partir de ce mois-ci. Il prévoit la fourniture de plus de 60 000 alarmes qui seront installées dans plus de 5 000 propriétés.

Zoe Fox, directrice financière, déclare : "Nous sommes ravis de ce nouveau contrat, qui témoigne une fois de plus de la demande constante pour nos produits connectés, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Notre technologie Connected est conçue pour fournir le plus haut niveau de protection en temps utile et nous sommes bien positionnés pour répondre à la demande croissante en matière de technologie de sécurité incendie."

Cours actuel de l'action : 7,45 pence l'unité, en hausse de 8,4 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 49 %.

