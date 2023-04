LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les bénéfices de FireAngel 2023 inférieurs aux attentes

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Eckoh PLC, en hausse de 16% à 37,80 pence, fourchette de 12 mois 30,00p-46,00p. La société spécialisée dans les paiements décrochés et les produits de contact avec la clientèle prévoit que le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté de l'exercice clos le 31 mars seront "nettement" supérieurs à ceux de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 39 millions de livres sterling, contre 31,8 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté devrait s'élever à 7,6 millions de livres sterling, contre 5,2 millions de livres sterling. Selon Eckoh, le consensus du marché prévoit un revenu annuel de 40,3 millions de livres sterling et un bénéfice d'exploitation ajusté de 7,5 millions de livres sterling. Eckoh note d'"excellents" progrès dans sa région "clé" d'Amérique du Nord, ainsi qu'une croissance de plus de 50 % de l'ensemble de ses activités contractuelles au cours de l'exercice. Elle prévoit d'annoncer ses résultats annuels le 14 juin.

----------

N4 Pharma PLC, hausse de 16% à 2,20 pence, fourchette de 12 mois 1,50p-3,98p. La société pharmaceutique spécialisée fait le point sur ses travaux de recherche in vitro sur le siRNA. Elle termine ses travaux sur l'établissement d'essais visant à mesurer comment le Nuvec chargé de siRNA BCL-2 peut réduire au silence l'expression de la protéine BCL-2. Nuvec est le système d'administration de N4 pour les traitements anticancéreux et les vaccins. BCL-2 est une forme de protéine qui régule la mort cellulaire dans les cellules saines, mais dont l'expression divergente peut faciliter le développement de tumeurs et la résistance aux traitements anticancéreux. Les études menées jusqu'à présent ont démontré que l'inhibition maximale de la croissance cellulaire par le SiRNA contre l'EGFR ou la BCL-2 chargé sur Nuvec était comparable à celle produite par deux médicaments à petites molécules disponibles dans le commerce, le Gefitinib pour l'EGFR et le Venetoclax pour la BCL-2. D'autres travaux sont prévus pour évaluer la charge minimale de siRNA sur Nuvec afin d'obtenir une inhibition comparable à celle des deux médicaments disponibles dans le commerce.

----------

AIM - LOSERS

----------

FireAngel Safety Technology Group PLC, baisse de 27% à 8,25 pence, fourchette de 12 mois 7,20p-17,25p. Le développeur de produits de sécurité domestique déclare que les transactions depuis le début de l'année ont été conformes aux attentes de la société. Il note deux exceptions, mais précise que l'effet de ces exceptions est partiellement atténué par des coûts inférieurs aux prévisions. Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement de Notes ont eu un impact sur l'entreprise tout au long de l'année 2022, entraînant une production plus faible que prévu et conduisant à un approvisionnement restreint ou intermittent de ses clients. En conséquence, ces problèmes ont entraîné une perte d'élan pour l'entreprise. Le rétablissement de cette dynamique pourrait prendre le reste de l'année 2023. En outre, note que seul un des deux contacts importants qui devraient contribuer au premier trimestre 2023 a été décroché à ce jour. Cela conduira à des revenus légèrement inférieurs aux prévisions en 2023, indique FireAngel. La société s'attend également à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements pour 2023 soit "sensiblement inférieur aux attentes du marché".

----------

Strategic Minerals PLC, baisse de 24% à 0,19 pence, fourchette de 12 mois 0,13p-0,45p. Le producteur et explorateur affiche un revenu de 415 000 USD au premier trimestre 2023, en baisse par rapport aux 663 000 USD de l'année précédente. Il indique que cela reflète la réduction anticipée de la demande de certains clients dans le cadre d'une baisse de l'activité économique aux États-Unis. Elle explique que l'augmentation des coûts miniers et le sentiment négatif du marché ont eu un impact sur le financement par emprunt proposé pour le redémarrage de la production à la mine de cuivre de Leigh Creek. Strategic Minerals déclare : "Le ralentissement de la croissance économique américaine continue d'avoir un impact sur la demande de magnétite produite à Cobre, au Nouveau-Mexique (États-Unis). Alors que les ventes aux clients "engrais" de la société semblent peu affectées, les ventes aux clients "ciment" ont été notablement touchées, le plus gros client de la société continuant à suspendre ses achats pendant qu'il épuise son stock existant. La réduction de la demande a été partiellement compensée par l'augmentation des prix de 20 % en juillet 2022."

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

