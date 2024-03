(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

FireAngel Safety Technology Group - Développeur et fournisseur de produits de sécurité domestique basé à Coventry, Angleterre - Dit qu'une procédure judiciaire a été entamée contre Fireangel Safety Technology Ltd, une filiale à 100%, par Zenner International GmbH & Co KG et Minol Messtechnick W Lehmann GmbH & Co KG. Cette procédure concerne la fourniture par la filiale d'unités prétendument défectueuses entre 2011 et 2019. La valeur maximale de la demande s'élève à 7,3 millions d'euros, plus les intérêts et les frais de justice. FireAngel estime que la plainte est sans fondement et défendra vigoureusement la procédure.

Adnams PLC - Brasseur basé à Southwold, Suffolk - Nomme Jenny Hanlon au poste de directrice générale à compter de la conclusion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en juin. Mme Hanlon est actuellement directrice financière de la société. Elle succède à Andy Wood, qui restera dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année en tant que consultant avant de prendre sa retraite.

Horizonte Minerals PLC - société de nickel dont les activités se concentrent sur le Brésil - Poursuit ses pourparlers en vue de restructurer la dette du groupe, tout en recherchant une solution entièrement financée, et s'adresse activement aux investisseurs potentiels existants et nouveaux. Elle continue de fournir des informations aux prêteurs de premier rang et aux investisseurs potentiels existants et nouveaux, y compris le montant total du financement. S'attend à avoir besoin de fonds supplémentaires vers la mi-avril pour mettre en œuvre une telle solution de financement complet. déclare que, même si les négociations sont fructueuses, il est peu probable qu'elles aboutissent à un résultat positif pour les actionnaires existants, les détenteurs d'obligations et les créanciers de la société. En outre, il prévient que s'il devient évident qu'il est peu probable de trouver une solution provisoire et/ou un financement complet, la société devra envisager toutes les options possibles, qui pourraient inclure la mise en maintenance des projets du groupe, la liquidation des actifs ou l'ouverture d'une procédure administrative formelle au Royaume-Uni.

Cloudified Holdings Ltd - coquille vide cotée en bourse sur l'AIM - annonce des résultats retardés jusqu'en mars 2023. Le chiffre d'affaires est nul, contre 63 575 GBP l'année précédente. La perte avant impôt passe de 958 597 GBP à 1,2 million GBP, la perte de base et diluée par action s'élève à 23,0 pence contre 37,0 pence. Note que la société doit encore publier des résultats intermédiaires jusqu'en septembre 2023. Explique que la société cherche à acquérir une autre société ou entreprise en échange de l'émission d'actions dans une transaction unique qui ne pourra aller de l'avant qu'avec l'approbation des actionnaires. A l'intention de rechercher des opportunités offrant un potentiel de création de valeur et de rendement pour les actionnaires à moyen et long terme. Examine les opportunités possibles, bien qu'à ce stade, il n'y ait aucune certitude que ces opportunités débouchent sur une transaction. Si aucune acquisition appropriée ne peut être identifiée, les administrateurs envisageront de nommer un liquidateur et de procéder à une liquidation volontaire des membres afin de restituer les liquidités restantes aux actionnaires.

S-Ventures PLC - Investisseur basé à Surrey, en Angleterre, dans des marques de produits naturels, de bien-être et de technologie alimentaire - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre est passé de 8,4 millions de livres sterling à 9,6 millions de livres sterling. La perte avant impôt se réduit à 1,5 million de livres sterling, contre 3,3 millions de livres sterling, et la perte par action s'élève à 1,14 pence, contre 1,98 pence. L'entreprise déclare : "L'environnement reste fragile et incertain, mais nous allons de l'avant avec un portefeuille renforcé et une idée claire des marchés les mieux adaptés à nos gammes de produits. L'entreprise prévoit de faire le point sur l'évolution du retournement potentiel vers Riverfort Global Opportunities PLC, société cotée sur l'AIM, le cas échéant. "Nous continuons à envisager des levées de fonds alternatives pour optimiser le financement, si cela s'avère nécessaire, pour nous permettre d'exploiter les opportunités du marché et à des fins de fonds de roulement.

Roebuck Food Group PLC - Société d'approvisionnement en protéines et en produits basée à Newry, en Irlande du Nord - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre est tombé à 26,7 millions de GBP, contre 31,4 millions de GBP l'année précédente. La perte avant impôts passe de 217 000 GBP à 1,8 million GBP. La perte diluée par action s'élève à 5,8 pence, contre un bénéfice par action de 0,5 pence. La dette nette passe de 3,4 millions de livres sterling à 1 million de livres sterling. Aucun dividende n'a été versé. Roebuck pense pouvoir construire une entreprise de taille et d'échelle significatives au cours des prochaines années, dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Inévitablement, cela impliquera probablement une nouvelle émission d'actions, selon la société.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

