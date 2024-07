FireFly Metals Ltd. a annoncé qu'elle continuait à élargir les compétences et l'expertise de son conseil d'administration et de son équipe de direction en nommant Renée Roberts, directrice d'entreprise et cadre du secteur financier très expérimentée, au poste de directrice non exécutive, à compter du 23 juillet 2024. Mme Roberts a précédemment occupé des postes de direction dans de grandes entreprises, notamment la National Australia Bank, QBE, la Bank of New Zealand et l'Australian Prudential Regulatory Authority. Mme Roberts possède une expérience considérable en matière de gestion des risques, de services financiers, de gouvernance, de réglementation, de transformation, de technologie et de numérisation, de croissance et d'efficacité de l'entreprise, de leadership stratégique, d'opérations, d'élaboration et d'exécution de stratégies.

Elle est actuellement membre du conseil d'administration du Collingwood Football Club et présidente du comité des risques et de l'intégrité du club. Mme Roberts est titulaire d'un master en finance appliquée et d'une licence en commerce. Elle a suivi le programme de gestion avancée de la Harvard Business School.