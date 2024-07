Firetail Resources Limited est une société australienne spécialisée dans les minéraux de batterie. La société se concentre sur un portefeuille d'actifs d'exploration en Australie occidentale et au Queensland. Les projets de la société comprennent Paterson, Yalgoo, Dalgaranga et Mt Slopeaway. Le projet Paterson de la société est situé en Australie occidentale et cible le cuivre-or-molybdène porphyrique sur plus de cinq concessions couvrant environ 1 000 kilomètres carrés. Les projets Yalgoo et Dalgaranga sont situés en Australie occidentale et couvrent 1 850 kilomètres carrés dans la région de Murchison. Le projet Mt Slopeaway est situé dans le centre du Queensland. Ses projets vont du stade de l'exploration préliminaire pour les projets Paterson et Yalgoo-Dalgaranga au stade de l'exploration avancée et des premières ressources pour le projet Mt Slopeaway. La société explore également le Pérou et détient des concessions minières comprenant les projets Picha Copper Silver et Charaque Copper au Pérou.

Secteur Exploitations minières et métallurgie