First Abu Dhabi Bank PJSC, anciennement National Bank of Abu Dhabi PJSC, est une société anonyme publique basée aux Émirats arabes unis et active dans le secteur bancaire. Elle est structurée, avec ses filiales, selon les secteurs d'activité suivants : Le segment des marchés financiers, qui opère par l'intermédiaire du groupe de gestion des liquidités et des taux d'intérêt, du groupe de négociation et d'investissement, de la couverture institutionnelle et du marché primaire, de la couverture des entreprises et du groupe de commerce électronique ; le segment de la banque d'entreprise et d'investissement, qui fournit des conseils et des solutions aux entreprises et aux investisseurs ; le segment de la richesse globale, qui comprend la banque privée, le groupe de gestion des actifs, la conservation et le développement des affaires, entre autres, et le segment des affaires islamiques, qui propose des solutions bancaires islamiques.

Secteur Banques