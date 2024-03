Les entreprises pétrolières russes sont confrontées à des retards pouvant aller jusqu'à plusieurs mois pour être payées pour le brut et le carburant, car les banques de Chine, de Turquie et des Émirats arabes unis (EAU) se méfient de plus en plus des sanctions secondaires imposées par les États-Unis, ont déclaré huit sources au fait de la question.

Les retards de paiement réduisent les recettes du Kremlin et les rendent irrégulières, ce qui permet à Washington d'atteindre le double objectif de sa politique de sanctions : interrompre les fonds destinés au Kremlin pour le punir de la guerre en Ukraine sans interrompre les flux énergétiques mondiaux.

Plusieurs banques en Chine, aux Émirats arabes unis et en Turquie ont renforcé leurs exigences en matière de respect des sanctions au cours des dernières semaines, ce qui a entraîné des retards ou même le rejet des transferts d'argent vers Moscou, selon les huit sources bancaires et commerciales.

Les banques, prudentes face aux sanctions secondaires américaines, ont commencé à demander à leurs clients de fournir des garanties écrites qu'aucune personne ou entité figurant sur la liste américaine des SDN (Special Designated Nationals) n'est impliquée dans une transaction ou n'est bénéficiaire d'un paiement.

Les sources ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère sensible de la question et parce qu'elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Aux Émirats arabes unis, les banques First Abu Dhabi Bank (FAB) et Dubai Islamic Bank (DIB) ont suspendu plusieurs comptes liés au commerce de marchandises russes, selon deux sources.

La banque Mashreq des Émirats arabes unis, les banques turques Ziraat et Vakifbank et les banques chinoises ICBC et Bank of China traitent encore les paiements, mais avec des délais de plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon quatre sources.

La banque Mashreq s'est refusée à tout commentaire. Les banques FAB et DIB des Émirats arabes unis, les banques turques Ziraat et Vakifbank, les banques chinoises ICBC et Bank of China n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Interrogé sur les informations selon lesquelles les banques chinoises auraient ralenti les paiements, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que des problèmes de paiement existaient.

"Bien entendu, les pressions sans précédent exercées par les États-Unis et l'Union européenne sur la République populaire de Chine se poursuivent", a déclaré M. Peskov lors d'une conférence téléphonique quotidienne avec les journalistes.

"Bien sûr, cela crée certains problèmes, mais cela ne peut pas devenir un obstacle au développement de nos relations commerciales et économiques (avec la Chine)", a ajouté M. Peskov.

DÉCRET AMÉRICAIN

L'Occident a imposé une multitude de sanctions à la Russie après son invasion de l'Ukraine en février 2022. Le commerce du pétrole russe n'est pas illégal tant qu'il est vendu à un prix inférieur au plafond de 60 dollars par baril imposé par l'Occident.

Les exportations de pétrole russe et les paiements correspondants ont été perturbés au cours des premiers mois de la guerre, mais se sont ensuite normalisés, Moscou ayant réorienté les flux vers l'Asie et l'Afrique, au détriment de l'Europe.

"Les problèmes sont réapparus à partir de décembre après que les banques et les entreprises ont réalisé que la menace de sanctions secondaires américaines était réelle", a déclaré une source commerciale.

La source faisait référence à un décret du Trésor américain publié le 22 décembre 2023, qui avertissait que des sanctions pourraient être appliquées aux banques étrangères en cas de contournement du plafonnement des prix russes et les invitait à renforcer le respect des règles.

Il s'agit du premier avertissement direct concernant la possibilité de sanctions secondaires à l'encontre de la Russie, la plaçant sur un pied d'égalité avec l'Iran dans certains domaines commerciaux.

À la suite de l'ordre américain, les banques chinoises, émiriennes et turques qui travaillent avec la Russie ont renforcé leurs contrôles, commencé à demander des documents supplémentaires et formé davantage de personnel pour s'assurer que les transactions étaient conformes au plafonnement des prix, ont indiqué les sources commerciales.

Les documents supplémentaires peuvent également inclure des détails sur la propriété de toutes les sociétés impliquées dans la transaction et des données personnelles sur les individus contrôlant les entités, afin que les banques puissent vérifier toute exposition à la liste SDN.

À la fin du mois de février, les banques des Émirats arabes unis ont dû renforcer la surveillance des paiements, car il leur a été demandé de fournir des données aux banques correspondantes américaines et au Trésor américain si elles effectuaient des transactions vers la Chine pour le compte d'une entité russe, selon une source bancaire au fait de la question.

"Cela a entraîné des retards dans le traitement des paiements à destination de la Russie", a déclaré l'une des sources.

Une source a déclaré qu'un paiement avait été retardé de deux mois, tandis qu'une autre a déclaré que les retards s'élevaient à deux ou trois semaines.

"La situation est devenue difficile, et pas seulement pour les transactions en dollars. Il faut parfois des semaines pour qu'une transaction directe yuan-rouble soit exécutée", a déclaré l'un des négociants. (Reportages de Reuters à MOSCOU, Aizhu Chen à SINGAPOUR, Engen Tham à BEIJING, complétés par Ziyi Tang, Florence Tan, Can Sezer, Jonathan Spicer, Federico Maccioni, Nidhi Verma, Hadeel Al Sayegh et Kevin Huang ; rédaction de David Evans)