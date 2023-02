La First Abu Dhabi Bank déclare ne pas évaluer actuellement son offre pour StanChart

First Abu Dhabi Bank (FAB), le plus grand créancier des Émirats arabes unis, a déclaré vendredi qu'il n'évaluait pas actuellement une offre pour le britannique Standard Chartered.

La nouvelle d'une offre potentielle est apparue pour la première fois le 5 janvier, lorsque FAB a déclaré qu'elle avait envisagé une offre pour Standard Chartered, cotée en bourse à Londres, mais qu'elle ne le faisait plus.

Les actions de StanChart ont augmenté de 11 % jeudi après que Bloomberg News ait rapporté que le créancier d'Abu Dhabi envisage de relancer l'offre à l'expiration d'une période de blocage qui l'empêche de le faire immédiatement, en proposant 30 à 35 milliards de dollars.

StanChart avait une valeur marchande de près de 27 milliards de dollars, sur la base du cours de clôture de jeudi.

"First Abu Dhabi Bank PJSC prend note des récentes spéculations de la presse concernant Standard Chartered et réaffirme qu'elle n'évalue pas une éventuelle offre pour Standard Chartered", a déclaré le créancier dans son communiqué de vendredi.

Il a toutefois ajouté que lui et les parties liées se réservent "le droit d'annoncer une offre ou une offre possible pour la société ou de faire ou de participer à une offre ou une offre possible pour la société", dans les six mois suivant la date de cette annonce. (Reportage d'Anshuman Daga ; édition de Jacqueline Wong et Muralikumar Anantharaman