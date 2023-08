First Advantage Corporation est une société de vérification des antécédents basée aux États-Unis. La Société fournit des solutions technologiques pour le dépistage, les vérifications, la sécurité et la conformité liés au capital humain. Les produits et solutions de la Société aident les entreprises à protéger leurs marques et à offrir des environnements sûrs à leurs clients et à leurs ressources, comme les employés, les entrepreneurs, les travailleurs occasionnels, les locataires et les conducteurs. Les solutions/services de la société comprennent la loi sur les soins et la conformité, l'analyse et les rapports, les vérifications d'antécédents, la gestion de cas, le test COVID-19, le contrôle des casiers judiciaires, les services aux conducteurs, le dépistage des drogues et de l'alcool, le dépistage de la main-d'œuvre élargie, les empreintes digitales, la conformité de la flotte, FranchiseCheck, la recherche d'enquête, la santé au travail et l'habitation. Elle offre une gamme de solutions à des secteurs tels que la vente au détail, la dotation en personnel, les services financiers, les transports, les services aux entreprises, les soins de santé, l'hôtellerie, le secteur résidentiel, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques et l'économie.