First Al-Noor Modaraba (FAM) exerce des activités de financement par ijara, de musharikah, de murabaha, de musawamah, de modaraba, de placement en actions, d'ijara et de commerce. Les secteurs de la société comprennent le négoce, le financement, les investissements et l'ijarah. L'Ijarah est un contrat dans lequel le financier achète et loue des équipements ou d'autres actifs au propriétaire de l'entreprise en échange d'une redevance ou plus souvent d'un revenu locatif. La Mourabaha est un mode de financement islamique non participatif dans lequel le financier vend l'actif requis par son client à ce dernier sur la base du coût majoré des bénéfices. Musharakah est une relation contractuelle formée par le consentement mutuel des parties pour le partage des profits et des pertes dans une entreprise commune. Musawammah est un type général d'accord de vente dans lequel le prix de la marchandise à échanger est négocié entre le vendeur et l'acheteur sans aucune référence au prix payé ou aux coûts encourus par le premier. Ses produits commerciaux comprennent le riz à grains longs 386, le riz basmati Super Kernal, le riz Parboil et le riz Kainat 1121.

Secteur Services financiers aux entreprises