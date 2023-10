First America Resources Corporation n'est pas engagée dans des opérations commerciales et n'a pas généré de revenus. La société vendait auparavant des batteries lithium-ion et des blocs d'alimentation connexes qui sont principalement utilisés dans les produits électroniques mobiles et grand public, tels que les lecteurs, les lecteurs DVD, les appareils photo numériques et les enregistreurs vidéo numériques, les produits de communication, les vélos et les cyclomoteurs électriques, les lampes de mineur, les outils électriques, les sources d'énergie électrique pour les instruments et les compteurs et d'autres équipements électriques similaires qui peuvent fonctionner sur batterie.

Secteur Sociétés holdings