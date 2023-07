First American Financial Corporation a pour activité de fournir des assurances titres, des services de règlement et d'autres services financiers et solutions de risque. Les secteurs de la société comprennent l'assurance titres et services et l'assurance spécialisée. Le secteur de l'assurance titres et des services fournit une assurance titres, des services de clôture et/ou d'entiercement et des services similaires ou connexes au niveau national et international dans le cadre de transactions immobilières résidentielles et commerciales. En outre, le segment de l'assurance titres et des services fournit des services bancaires, fiduciaires, de prêts en entrepôt, de sous-services hypothécaires et de gestion de patrimoine. Le secteur de l'assurance spécialisée de la société vend des produits de garantie habitation, notamment des contrats de service résidentiel qui couvrent les systèmes résidentiels, tels que les systèmes de chauffage et de climatisation. Le secteur de l'assurance spécialisée de la société exerce ses activités dans environ 35 États et dans le district de Columbia.