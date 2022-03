First Bancorp : De retour vers la borne basse du range

Données financières USD EUR CA 2022 380 M - 340 M Résultat net 2022 137 M - 123 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 11,3x Rendement 2022 2,04% Capitalisation 1 510 M 1 510 M 1 353 M Capi. / CA 2022 3,97x Capi. / CA 2023 3,72x Nbr Employés 1 207 Flottant 98,1% Prochain événement sur FIRST BANCORP 30/03/22 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 42,37 $ Objectif de cours Moyen 52,00 $ Ecart / Objectif Moyen 22,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Richard Hancock Moore Chairman & Chief Executive Officer Michael Goodwin Mayer President Elizabeth B. Bostian Chief Financial Officer & Executive Vice President Blaise Buczkowski Chief Accounting & Administrative Officer Virginia C. Thomasson Independent Director