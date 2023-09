First Bancorp est une société holding bancaire. La société maintient un portefeuille de prêts diversifié en fournissant une gamme de services de prêts commerciaux et de détail aux entreprises et aux particuliers. Elle propose des prêts aux entreprises commerciales, des prêts à la construction et des prêts hypothécaires pour l'immobilier commercial et résidentiel, des lignes de crédit renouvelables, des lettres de crédit et des prêts à usage personnel, à l'amélioration de l'habitat et à l'automobile. Elle propose une gamme de comptes de dépôt et de services aux particuliers et aux entreprises. Elle propose également des cartes de crédit, des cartes de débit, des lettres de crédit, la location de coffres-forts et des services de transfert électronique de fonds, y compris des virements électroniques. Par l'intermédiaire de Magnolia Financial, elle propose des services de financement et d'affacturage des comptes clients, de financement des stocks et de financement des bons de commande. Elle propose des services bancaires par Internet, des services bancaires mobiles, des services de dépôt de chèques par téléphone, des services de gestion de trésorerie, des services de saisie de dépôts à distance, des services de banque par téléphone et des guichets automatiques bancaires (GAB) dans l'ensemble de son réseau de succursales.

Secteur Banques