First Bancshares, Inc. est une société holding pour Stockmens Bank (la Banque). La Banque offre à ses clients une gamme de services bancaires de proximité. La Banque a pour activité d'attirer les dépôts du grand public, y compris des particuliers et des entreprises, et de leur accorder des prêts. Elle octroie des prêts immobiliers, y compris des prêts hypothécaires résidentiels pour une à quatre familles, des prêts résidentiels multifamiliaux, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts immobiliers agricoles et des prêts sur valeur domiciliaire, ainsi que des prêts non immobiliers, y compris des prêts aux entreprises commerciales, aux entreprises agricoles et aux consommateurs. Elle investit également dans des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres du gouvernement et des agences des États-Unis et d'autres actifs. Elle exerce ses activités à partir de son siège social à Colorado Springs, Colorado, et de huit bureaux à service complet dans le Missouri à Mountain Grove, Marshfield, Ava, Kissee, Mills, Gainesville, Crane, Hartville et Springfield, et de bureaux à service complet à Bartley, Nebraska et Akron, Colorado.

Secteur Banques