OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements des obligations indiennes devraient rester inchangés avant la vente de la dette de l'État

Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés mardi, avant l'arrivée d'une nouvelle offre par le biais de la vente de la dette des États, alors que l'attention se porte sur la prochaine décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI).

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,98% et 7,03%, après avoir clôturé à 6,9958% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Les ventes de titres de la dette publique sont importantes ces deux dernières semaines, et nous pourrions donc constater un certain impact sur les titres du gouvernement central, avec un rendement qui resterait autour de 7 %", a ajouté le trader.

Les États indiens visent à lever 173 milliards de roupies (2,10 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et le montant est plus élevé que les 117,50 milliards de roupies prévus.

Le montant est supérieur aux estimations pour la deuxième semaine consécutive, après que les États aient levé 441 milliards de roupies lors des deux précédentes ventes aux enchères, contre 557 milliards de roupies lors des sept premières ventes de dette de cette année financière.

Cette adjudication devrait être suivie d'une autre offre importante, New Delhi étant susceptible d'emprunter 390 milliards de roupies par la vente d'obligations vendredi, et l'adjudication comprend un nouveau papier à 40 ans.

La décision politique de la RBI est attendue jeudi, et selon un sondage Reuters auprès de 64 économistes, la banque centrale laissera le taux d'intérêt directeur inchangé à 6,50 % pour juin et pour le reste de l'année 2023.

La banque centrale indienne avait surpris les marchés avec un statu quo sur les taux dans sa politique d'avril, après avoir augmenté de 250 points de base au cours de l'exercice précédent.

La position reste serrée, les taux directeurs se situant en territoire neutre alors que les taux réels sont devenus positifs, a déclaré IDFC First Bank dans une note. "Du point de vue de la liquidité, la position actuelle de retrait de l'accommodement reste appropriée.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain restent largement inchangés, le rendement à 10 ans se négociant autour de 3,70 %, les probabilités d'une pause dans les taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine augmentant encore à 77 %. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,3 % à 76,50 $ le baril, après une hausse de 0,85 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,6985 %, rendement des obligations à deux ans à 4,4867 % ** Douze États vont lever 173 milliards de roupies via la vente d'obligations (1 $ = 82,5120 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition d'Eileen Soreng)