La First Bank est une banque commerciale agréée. Elle propose un ensemble de produits de prêt, notamment des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux (y compris des prêts aux propriétaires occupants, aux investisseurs, à la construction et au développement, et des prêts multifamiliaux), des prêts immobiliers résidentiels, des prêts à la consommation et d'autres prêts. Elle propose des prêts commerciaux et industriels aux petites et moyennes entreprises à des fins commerciales générales. Elle investit dans divers types d'actifs liquides, notamment des obligations du Trésor américain, des titres de diverses agences fédérales, d'États et de municipalités, des titres adossés à des créances hypothécaires et des certificats de dépôt d'institutions assurées au niveau fédéral. La société exploite 18 agences à service complet situées à Cinnaminson, Cranbury, Delanco, Denville, Ewing, Flemington, Hamilton, Lawrence, Monroe, Pennington, Randolph, Somerset et Williamstown, dans le New Jersey, et à Doylestown, Trevose, Warminster et West Chester, en Pennsylvanie.

Secteur Banques