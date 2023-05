OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements obligataires indiens sont en baisse après la décision de la RBI d'augmenter les liquidités et d'acheter de la dette.

Les rendements des obligations d'État indiennes devraient commencer à baisser lundi, après que la décision de la banque centrale de retirer les billets de banque les plus chers du pays pourrait conduire à une augmentation de la liquidité du système bancaire et à un plus grand appétit pour les actifs à revenu fixe.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,95% et 7,01% après avoir clôturé à 7,0106% lors de la session précédente. Le rendement a terminé en hausse sur une base hebdomadaire la semaine dernière, après avoir baissé au cours des quatre semaines précédentes.

Il s'agit d'une surprise majeure et, en temps utile, l'argent devrait affluer vers les titres d'État, ce qui constituera un élément positif majeur, a déclaré le trader.

"Toutefois, il est possible que l'on n'assiste pas à un grand rallye du type de celui de 2016, étant donné que le quantum est nettement inférieur à celui de cette période."

Vendredi, la Reserve Bank of India a déclaré qu'elle retirerait de la circulation sa plus grosse coupure de 2 000 roupies, dont la valeur a chuté à 3,62 trillions de roupies (44,27 milliards de dollars), à compter de mars 2023.

Les acteurs du marché ont déclaré que ce retrait entraînerait une augmentation de la liquidité du système bancaire, qui pourrait finalement se traduire par des investissements dans la dette, principalement dans des titres à plus court terme.

"La liquidité de base devrait augmenter considérablement d'ici septembre 2023 en raison de la diminution des fuites de devises. Au cours de la seconde moitié de l'exercice 2024, les liquidités de base devraient diminuer à mesure que les fuites de devises s'accélèrent, ouvrant la voie à une injection durable de liquidités par la RBI à la fin de l'exercice 24 (si nécessaire)", a déclaré Gaura Sengupta, économiste spécialiste de l'Inde chez IDFC First Bank.

La semaine dernière, la RBI a approuvé un transfert d'excédent de 874,16 milliards de roupies au gouvernement pour l'année fiscale se terminant en mars, ce qui est plus élevé que l'année précédente mais inférieur aux attentes du marché.

Par ailleurs, la hausse constante des rendements américains pourrait limiter la baisse des rendements des obligations locales à plus long terme. Les rendements américains ont augmenté après le récent commentaire des responsables de la Réserve fédérale selon lequel l'inflation ne semblait pas se ralentir assez rapidement pour permettre à la Fed de faire une pause dans sa campagne de relèvement des taux d'intérêt. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,7 % à 75,01 $ le baril après une baisse de 0,4 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,6516 % et rendement des obligations à deux ans à 4,2340 % (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition de Sonia Cheema)