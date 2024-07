First Capital, Inc. est la société holding de First Harrison Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale agréée, qui fournit une variété de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. La banque propose principalement des prêts hypothécaires immobiliers. Elle octroie des prêts hypothécaires destinés à être vendus sur le marché secondaire. Elle octroie également des prêts à la consommation et des prêts à la construction résidentielle pour son portefeuille de prêts. First Harrison Investments, Inc. et First Harrison Holdings, Inc. sont des filiales à 100 % de la Banque qui détiennent conjointement First Harrison, LLC, qui détient et gère un portefeuille de titres d'investissement. First Harrison REIT, Inc. est une filiale à 100 % de First Harrison Holdings, Inc. qui détient une partie du portefeuille de prêts hypothécaires immobiliers de la Banque. La banque possède environ 18 bureaux dans les communautés de Corydon, Edwardsville, Greenville, Floyds Knobs, Palmyra, New Albany, New Salisbury, Jeffersonville, Lanesville et Charlestown, entre autres, dans l'Indiana.