First Capital, Inc. est une société holding financière de First Harrison Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale agréée, qui fournit une variété de services bancaires aux particuliers et aux entreprises par le biais de 18 sites dans l'Indiana et le Kentucky. La Banque fournit principalement des prêts hypothécaires immobiliers. Elle octroie des prêts hypothécaires destinés à être vendus sur le marché secondaire. Le portefeuille de prêts de la Banque comprend des prêts résidentiels, des prêts à la construction, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts aux entreprises commerciales, des prêts à la consommation et des prêts restructurés. Les activités de prêt de la Banque se sont concentrées sur l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels, à la fois pour la vente sur le marché secondaire et pour la conservation dans le portefeuille de prêts de la Banque. La Banque octroie des prêts à la construction pour des propriétés résidentielles et, dans une moindre mesure, pour des propriétés commerciales. Le portefeuille de prêts de la société se compose également de prêts résidentiels unifamiliaux et de prêts immobiliers commerciaux dans la zone métropolitaine de Louisville, Kentucky.

Secteur Banques