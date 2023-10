First Capital Real Estate Investment Trust est un fonds commun de placement à capital variable basé au Canada. La société possède, exploite et développe des centres commerciaux en plein air avec épicerie dans des quartiers aux caractéristiques démographiques variées au Canada. La société cible des quartiers urbains et suburbains spécifiques, situés à Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton, Calgary et Ottawa. Son portefeuille de propriétés comprend Shops at King Liberty, 3080 Yonge Street, 2150 Lake Shore Boulevard West, Avenue and Lawrence Assets, Bayside Village, Leaside Village, Olde Oakville Market Place, Rutherford Marketplace, Edmonton Brewery District, King High Line, York Mills Gardens, False Creek Village, Carré Lucerne, Shops at New West, Wilderton Centre, One Bloor East, 775 King Street West, Yorkville Village, 78-100 Yorkville Avenue, 101 Yorkville Avenue, et 102-108 Yorkville Avenue. Ses propriétés comprennent également les 897-901 Eglinton Avenue West, Griffintown-100 Peel, et Griffintown-1000 Wellington Street, entre autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial