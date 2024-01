(Alliance News) - First Capital Spa a annoncé lundi l'approbation du projet de réorganisation du groupe, "qui lui permettra d'améliorer les opérations et la structure de son activité principale", selon une note, à travers le transfert de participations dans des sociétés cotées en bourse à sa filiale First SICAF Spa. L'assemblée des actionnaires de cette dernière a également approuvé une augmentation de capital de 50 millions d'euros.

Suite à la récente acquisition d'Invest Italy SIM Spa, la société a jugé "opportun" de séparer fonctionnellement les divisions d'investissement et de conseil, en transférant l'activité d'investissement PIPE à la filiale SICAF, "dans le but ultime d'attirer de nouveaux capitaux de la part d'investisseurs professionnels et institutionnels dans le cadre du FIA réservé du groupe".

Le transfert de participations stratégiques dans des sociétés cotées en bourse, précise First Capital, vise donc à "améliorer leur valorisation en vue d'un investissement à long terme, qualifiant également SICAF comme investisseur alternatif institutionnel et PIR, axé sur les investissements dans l'économie réelle".

En particulier, First Capital a transféré à SICAF les participations dans Orsero Spa, Cy4Gate Spa, B&C Speakers Spa, ALA Spa et Cellularline Spa, pour une valeur totale, appuyée par un rapport d'évaluation volontaire, d'environ 37 millions d'euros.

Compte tenu des participations déjà présentes dans son portefeuille, la SICAF démarre comme un fonds d'investissement alternatif (PIR Alternativo) avec des actifs sous gestion d'environ 70 millions d'euros, avec l'intention de devenir le principal opérateur sur le marché italien pour les transactions pré-IPO et PIPE sur les PME italiennes cotées ou intéressées par une future cotation, leaders dans leurs créneaux de marché et avec des perspectives de croissance significatives, pour la création de valeur à long terme.

À cette fin, l'assemblée des actionnaires de SICAF, qui s'est tenue le 19 janvier et qui a approuvé l'opération, a décidé en même temps de procéder à une augmentation de capital de 50 millions d'EUR supplémentaires afin de lever des fonds auprès d'investisseurs professionnels et institutionnels dans un délai de 24 mois.

Les investissements dans les entreprises privées sous forme de club deals et de véhicules spéciaux d'investissement continueront à être réalisés par First Capital qui, en plus de promouvoir directement cette forme d'investissement en maintenant ses participations dans First4Progress Spa, First Gen Srl et Lab Investments Srl, continuera à opérer en tant que holding de groupe.

L'action de First Capital a clôturé dans le rouge de 0,6 % à 17,60 euros par action.

