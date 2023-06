Le Sri Lanka réduit ses taux de 250 points de base, signe d'une sortie de crise

La Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) a réduit son taux de facilité de dépôt permanent et son taux de facilité de prêt permanent à 13 % et 14 %, respectivement, contre 15,5 % et 16,5 % précédemment.

La plupart des analystes s'attendaient à ce que la banque maintienne ses taux. Les taux sont maintenant à leur plus bas niveau depuis mars 2022, au début de la crise.

"Les taux d'intérêt directeurs ont été réduits en raison de la décélération plus rapide de l'inflation, des perspectives d'inflation bénignes et de l'atténuation des pressions sur la balance des paiements, renforçant ainsi le rebond de l'économie", a déclaré la CBSL.

"Les réductions de taux devraient accélérer la normalisation de la structure des taux d'intérêt, élargir l'activité économique et atténuer les pressions sur les marchés financiers, ce qui aidera à orienter l'économie vers une phase de rebond.

L'indice des prix à la consommation de Colombo a augmenté de 25,2 % en mai par rapport à l'année précédente, contre 35,3 % en avril, réduisant ainsi la pression sur l'économie touchée par la crise, qui s'est effondrée sous l'effet de l'inflation galopante provoquée par la pire crise financière qu'elle ait connue depuis plus de soixante-dix ans.

L'indice a atteint un pic de 69,8 % en glissement annuel en septembre de l'année dernière. Le taux d'inflation national était de 33,6 % en avril.

Le taux d'inflation national était de 33,6 % en avril, contre 73,7 % en septembre.

Le Fonds monétaire international a fixé au Sri Lanka un objectif d'inflation de 15,2 % pour cette année, mais le CBSL vise un objectif plus ambitieux d'inflation à un chiffre d'ici septembre.

"L'inflation globale devrait atteindre des niveaux à un chiffre au début du troisième trimestre 2023, et se stabiliser autour de niveaux à un chiffre à moyen terme", a déclaré la banque.

Treize des quinze analystes et économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la banque centrale maintienne ses taux de référence lors de sa quatrième annonce de taux directeurs cette année.

La banque centrale a relevé ses taux de 950 points de base l'année dernière pour maîtriser l'inflation et de 100 points de base le 3 mars de cette année.

"Il est nécessaire de faire baisser les taux d'intérêt car le coût du financement du gouvernement est élevé", a déclaré Udeeshan Jonas, stratège en chef de la société de recherche sur les actions CAL.

"L'appréciation de la monnaie leur donne également une certaine marge de manœuvre pour assouplir les taux. Cependant, on peut se demander si les taux du marché baisseront immédiatement, étant donné que les plans de restructuration de la dette intérieure sont en suspens."

Le Sri Lanka a décroché un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars auprès du FMI en mars et vise à achever les négociations sur la restructuration de la dette d'ici septembre, ce qui coïncide avec le premier examen par le créancier.

Le FMI prévoit une contraction du PIB de 3 % cette année, après une contraction de 7,8 % l'année dernière. Le CBSL a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'activité économique nationale reprenne progressivement à partir de la fin de l'année 2023.

"Une décélération plus rapide de l'inflation et une probabilité plus faible de pressions excessives de la demande pendant la phase de rebond économique créent un espace pour un assouplissement progressif de la politique dans la période à venir", a déclaré le CBSL.