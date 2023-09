First Citizens BancShares, Inc. est une société holding financière. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, First-Citizens Bank & Trust Company (la Banque). Les secteurs d'activité de la société comprennent General Banking, Commercial Banking, Silicon Valley Banking, et Rail and Corporate. General Banking fournit des produits et des services aux consommateurs et aux entreprises par le biais d'un vaste réseau de succursales et de divers canaux numériques, y compris une gamme complète de produits de dépôt, de prêts (principalement des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts aux entreprises) et de divers services payants. Commercial Banking propose une gamme de services de prêt, de crédit-bail, de marchés de capitaux, de gestion d'actifs et d'autres services financiers et de conseil, principalement aux petites et moyennes entreprises dans un large éventail de secteurs. Silicon Valley Banking fournit des solutions aux besoins financiers des clients commerciaux par le biais de services de crédit, de gestion de trésorerie, de change, de financement du commerce et d'autres services.

