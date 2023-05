Analyse : Les acheteurs de banques s'attendent à des contreparties alors que le gouvernement américain place la barre plus haut

Dernier exemple en date : La Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) a choisi JPMorgan Chase & Co comme adjudicataire dans le cadre d'une vente aux enchères pour racheter le créancier en faillite First Republic Bank lundi.

Après que la First Republic a lutté pendant des semaines pour trouver un acheteur du secteur privé, la FDIC l'a saisie et a conclu un accord avec JPMorgan pour prendre le contrôle de la plupart de ses actifs. JPMorgan a déclaré qu'elle paierait 10,6 milliards de dollars à la FDIC, tout en concluant un accord de partage des pertes avec le gouvernement sur les prêts hypothécaires résidentiels et les prêts commerciaux. Dans le cadre de cet accord, la FDIC fournirait également à JPMorgan un financement de 50 milliards de dollars sur cinq ans, à un taux fixe non divulgué.

"Après ce qui s'est passé avec First Republic, les banques ne veulent pas acheter d'autres banques avant que la FDIC ne prenne le contrôle", a déclaré Mayra Rodríguez Valladares, consultante en risques financiers chez MRV Associates, qui forme des banquiers et des régulateurs.

"C'est moins cher, le cours de l'action baisse et vous n'avez pas les problèmes naturels des négociations de fusions et d'acquisitions qui peuvent ne pas aboutir à un accord.

Ce phénomène alimente les craintes que les turbulences actuelles n'accélèrent la concentration du secteur bancaire aux États-Unis autour d'une poignée d'établissements, réduisant ainsi la concurrence pour les consommateurs et aggravant le risque en cas de faillite d'une banque géante.

La Silicon Valley Bank, qui a implosé en mars et a déclenché les turbulences actuelles dans les banques régionales, a également été rachetée par First Citizens BancShares avec l'aide de la FDIC. Ce rachat a permis de drainer environ 20 milliards de dollars d'un fonds d'assurance financé par les banques et géré par le gouvernement.

L'acquisition de la banque en faillite Signature Bank par New York Community Bancorp a également impliqué un acheteur qui a sélectionné les éléments qu'il voulait prendre et a laissé les actifs non désirés, tels que le portefeuille de crypto-monnaies de Signature. L'opération a coûté 2,5 milliards de dollars au fonds.

Après ces transactions, les acheteurs cotés en bourse sont maintenant motivés pour attendre que les créanciers en difficulté s'effondrent afin qu'ils puissent obtenir de meilleures conditions de la part de la FDIC, ont déclaré les analystes.

"Pour les acquéreurs potentiels, il y a une motivation à attendre une mise sous séquestre et l'aide de la FDIC", a déclaré Christopher Wolfe, responsable des banques nord-américaines chez Fitch Ratings.

Les responsables de la FDIC affirment toutefois que les acheteurs potentiels risquent d'être perdants s'ils laissent la valeur d'une cible d'acquisition se détériorer en temps utile dans l'attente d'une mise sous séquestre de la FDIC.

Ils nient également que les mégabanques aient bénéficié d'avantages particuliers lors des récentes faillites : les grandes banques pouvaient faire une offre pour SVB, Signature et First Republic, et seule la dernière de ces banques a été acquise par une banque considérée comme une banque d'importance systémique mondiale (Global Systemically Important Bank, ou G-SIB).

Lorsqu'elle accepte une offre gagnante dans le cadre d'une procédure de mise sous séquestre, la FDIC doit suivre le critère du "moindre coût", qui garantit que le régulateur accepte la proposition qui pèse le moins sur le fonds d'assurance-dépôts.

JPMorgan et First Citizens se sont refusés à tout commentaire. New York Community Bancorp n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LES FUSIONS DE BANQUES

Les fusions bancaires américaines étaient déjà peu nombreuses en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'imminence d'une récession, ont écrit les analystes de Raymond James dans une note datée du 3 avril. Le premier trimestre a été le début d'année le plus calme pour les transactions bancaires depuis une génération, ont-ils déclaré.

La volatilité des actions des banques régionales rend encore plus difficile la conclusion d'accords. Prenez l'exemple de la banque PacWest Bancorp, basée à Los Angeles : ses actions ont bondi de 82 % vendredi, après avoir chuté de plus de 40 % jeudi, à la suite d'informations selon lesquelles la société étudiait des options pour renforcer ses finances.

La volatilité du marché empêche les acheteurs de banques de rassembler suffisamment d'argent pour couvrir les dépréciations d'actifs en difficulté, qui seraient déclenchées par une acquisition traditionnelle, a déclaré David Sandler, co-responsable de la banque d'investissement dans les services financiers chez Piper Sandler Companies.

Si les autorités américaines ont pu compenser ces exigences dans les trois procédures de mise sous séquestre, elles ont également laissé entendre qu'elles continueraient à offrir des avantages aux acheteurs pour compenser les pertes potentielles sur les parties indésirables des portefeuilles des banques fermées.

En permettant à JPMorgan, la plus grande banque américaine, de racheter un créancier en faillite, les autorités ont remis en cause une idée longtemps répandue selon laquelle le gouvernement empêcherait les géants du secteur bancaire de grossir, ont déclaré des analystes et des banquiers.

La question de savoir si les sauvetages bancaires favorisent involontairement les grandes banques survient en un temps utile où les déposants, effrayés, retirent leur argent des petites banques et recherchent la sécurité dans les grandes institutions.

Depuis la crise financière mondiale de 2008, les banques jugées trop importantes pour faire faillite en raison de leur importance pour l'économie mondiale sont devenues encore plus grandes : Les actifs de JPMorgan ont atteint 3 700 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, contre près de 1 600 milliards de dollars à la fin de 2007.

Les actifs de Bank of America Corp, le deuxième plus grand créancier américain, ont gonflé pour atteindre 3 200 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, contre 1 700 milliards de dollars en 2007.

Un autre avantage de l'achat par le biais d'une mise sous séquestre de la FDIC est d'éviter le long processus d'approbation réglementaire auquel d'autres fusions ont été confrontées : Le groupe canadien de la Banque Toronto-Dominion a annulé jeudi le rachat de First Horizon Corp pour 13,4 milliards de dollars après avoir passé plus d'un an à décrocher l'autorisation.

Les acteurs du marché observent si les régulateurs deviennent plus ouverts à la consolidation ou s'ils accélèrent les approbations de rachat, a déclaré Jan Bellens, qui dirige la pratique mondiale des banques et des marchés de capitaux chez EY, un cabinet d'expertise comptable.

"Je ne pense pas que nous soyons encore à la fin de la tourmente pour les banques régionales", a déclaré Mme Bellens. "Les investisseurs doivent être sûrs qu'il n'y aura pas d'autres accidents ou défis.