Exclusif-Citizens Financial envisage une offre pour la banque privée de SVB - sources

Citizens, l'une des plus grandes banques régionales américaines, se prépare à proposer une offre dans le cadre de la vente aux enchères de l'entreprise, qui s'appelle SVB Private, ont indiqué les sources.

La vente aux enchères est gérée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui a fixé à vendredi la date limite pour les propositions, ont ajouté les sources.

Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter des délibérations confidentielles.

La FDIC, qui contrôle désormais les actifs de la Silicon Valley Bank, et Citizens Financial se sont refusés à tout commentaire.

La FDIC a essayé de vendre SVB Private aux côtés de Silicon Valley Bank au cours des deux derniers week-ends, après que le créancier axé sur la technologie a été pris en charge par les régulateurs le 10 mars. Mais elle n'a pas réussi à conclure un accord pour vendre les deux banques ensemble.

Depuis, elle a demandé des propositions séparées pour SVB Private et Silicon Valley Bank avant le 24 mars. SVB Financial Group, l'ancienne société mère de la Silicon Valley Bank qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière, ne fait pas partie du processus.

SVB Private fournit des services bancaires, de gestion de patrimoine et de fiducie à des particuliers fortunés. Une grande partie de ces services est assurée par Boston Private, un gestionnaire de patrimoine acquis par la Silicon Valley Bank en 2021.

Citizens Financial s'est développée par le biais d'acquisitions. Elle a achevé le rachat du réseau de succursales de HSBC Holdings Plc sur la côte Est des États-Unis en février 2022 et, deux mois plus tard, a conclu un accord pour acheter Investors Bancorp, qui a renforcé sa présence entre New York et Philadelphie.

Le créancier basé à Providence, dans l'État du Rhode Island, est la troisième banque en termes de dépôts dans l'État du Massachusetts, selon les données réglementaires. Elle est présente dans 14 États et dans le district de Columbia, et se classe parmi les 15 premières banques nationales en termes de dépôts.

Reuters a rapporté qu'un autre créancier régional, First Citizens BancShares, avait fait une offre pour la totalité des actifs de la Silicon Valley Bank mis en vente par la FDIC.