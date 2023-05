HSBC va renommer la branche britannique de la Silicon Valley Bank le mois prochain - Sky News

Le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre ont facilité la vente privée de SVB UK à HSBC en mars, afin de protéger les dépôts sans l'aide du contribuable.

SVB Financial Group, un créancier axé sur les start-ups, est devenu la plus grande banque à faire faillite depuis la crise financière de 2008. Son effondrement soudain en mars a ébranlé les marchés mondiaux et laissé en plan des milliards de dollars appartenant à des entreprises et à des investisseurs.

SVB fait l'objet d'une procédure de faillite après que les autorités de régulation californiennes ont fermé la Silicon Valley Bank et désigné la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) comme administrateur judiciaire.

Les autorités de régulation ont ensuite accepté de soutenir un accord de rachat de la Silicon Valley Bank par le créancier régional First Citizens BancShares.

Contactée par Reuters, HSBC a refusé de commenter le rapport de Sky.