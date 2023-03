Les actions des créanciers américains de taille moyenne augmentent à Francfort après l'accord avec SVB

Les actions de Pacific West Bancorp ont fait un bond de 16 % dans des volumes restreints à Francfort, tandis que celles de First Republic ont augmenté de 7 %.

First Citizens BancShares Shares a acheté tous les prêts et dépôts de SVB et a donné à la Federal Deposit Insurance Corp des droits d'appréciation de ses actions d'une valeur de 500 millions de dollars en échange, a déclaré la FDIC dans un communiqué.

Les actions de First Citizens cotées à Francfort ont augmenté de 7,4 %.

Les actions de Keycorp, Western Alliance et Zions étaient indiquées en hausse de 3,6 % à 8 %, bien qu'aucun volume d'échange n'ait été enregistré à 7h00 GMT, selon les données de Refinitiv.