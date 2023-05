SVB Financial fait échec à la tentative de la FDIC de saisir les remboursements d'impôts reçus

Le juge Martin Glenn, à Manhattan, a donné gain de cause à SVB Financial dans le cadre d'un litige plus large portant sur les efforts déployés par la FDIC pour récupérer les coûts liés au sauvetage de la Silicon Valley Bank en faillite, en empêchant l'autorité de régulation de réclamer les futurs remboursements d'impôts que SVB Financial a évalués à 300 millions de dollars.

La FDIC a cherché à mettre ces fonds sous séquestre pendant que le régulateur détermine s'ils appartiennent à la banque saisie ou à la société mère en faillite.

M. Glenn a jugé que la FDIC n'avait pas le droit d'intercepter des chèques qui étaient clairement libellés à l'ordre de "SVB Financial". Il a ordonné à la FDIC de restituer les chèques interceptés d'ici vendredi et d'envoyer tous les futurs chèques de remboursement d'impôts à SVB Financial.

La FDIC a pris le contrôle de la Silicon Valley Bank le 10 mars, après que les déposants se sont précipités pour retirer leur argent lors d'une ruée sur les banques, qui a également entraîné la chute de la Signature Bank et réduit de plus de moitié la valeur de marché de plusieurs autres créanciers régionaux américains.

Lors de la prise de contrôle, la FDIC a également saisi environ 2 milliards de dollars sur les propres comptes de SVB Financial à la banque, ce qui a ralenti les progrès de SVB Financial dans le cadre d'une procédure de faillite visant à vendre les actifs restants, comme ses investissements en capital-risque.

La FDIC a déclaré qu'elle était légalement en mesure de conserver les fonds saisis pendant qu'elle déterminait le montant de la contribution de SVB Financial aux coûts de reprise de la banque. La FDIC a estimé que la faillite de la banque avait porté un coup de 16 milliards de dollars à son fonds d'assurance.

La FDIC a fait valoir que les remboursements d'impôts pourraient être dus à la banque saisie, qui est maintenant gérée par First Citizens BancShares, en vertu d'un accord fiscal conclu entre la banque et son ancienne société mère.

Mais M. Glenn a jugé que l'accord fiscal donnait à SVB Financial la responsabilité de calculer et d'allouer tout remboursement dû à la banque, et ne permettait pas à la FDIC ou au nouveau propriétaire de la banque saisie de réclamer unilatéralement une partie des remboursements.