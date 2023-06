SVB Securities prépare un rachat d'entreprise avec le soutien de Baupost - WSJ

SVB Securities prépare un rachat de sa direction avec le soutien du fonds spéculatif Baupost Group de l'investisseur milliardaire Seth Klarman, a rapporté jeudi le Wall street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

SVB Securities est la banque d'investissement détenue par le groupe financier SVB en faillite, l'ancienne maison mère de la Silicon Valley Bank.

L'offre de la direction est la seule qui ait été présentée en début de semaine dans le cadre de la procédure de faillite de SVB Financial Group, a indiqué le Wall Street Journal, citant des personnes au fait du dossier. Le rapport ajoute qu'il n'y a aucune garantie que l'opération aura lieu ou que Baupost y participera.

La Silicon Valley Bank, créancier axé sur les start-ups, a fait faillite en mars après une vente d'actions bâclée qui a ébranlé les marchés et précédé l'effondrement de deux autres banques de taille moyenne - Signature Bank et First Republic.

La U.S. Federal Deposit Insurance Corporation a repris la Silicon Valley Bank et les régulateurs ont ensuite accepté de soutenir un accord de rachat des actifs de la Silicon Valley Bank par le créancier régional First Citizens BancShares.

Baupost, la FDIC et First Citizens n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le fondateur de Baupost, M. Klarman, a la réputation de gérer les actifs avec prudence et de ne jamais vouloir devenir trop gros, même si son fonds est toujours classé parmi les dix plus grands au monde. (Reportage de Niket Nishant et Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)