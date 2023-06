SVB accepte de vendre sa division de banque d'investissement

SVB Financial Group a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour vendre sa division de banque d'investissement, SVB Securities, à un groupe dirigé par Jeff Leerink et décroché par des fonds gérés par The Baupost Group.

Le groupe de soumissionnaires dirigé par Jeff Leerink, qui est directeur général de SVB Securities, acquerra l'activité de banque d'investissement pour une combinaison de liquidités, de remboursement d'une note intersociétés et d'un instrument de capitaux propres à hauteur de 5 %, a indiqué la société.

MoffettNathanson LLC, l'activité de recherche de la société, n'a pas été incluse dans la transaction, a déclaré le créancier effondré, ajoutant qu'elle continuera à faire partie de la société.

L'accord intervient après que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

ait repris la Silicon Valley Bank

en mars, après que les déposants se sont précipités pour retirer leur argent lors d'une ruée sur les banques qui a fait disparaître plus de la moitié de la valeur de marché de plusieurs créanciers régionaux américains et a déclenché la pire crise bancaire depuis 2008.

First Citizens BancShares Inc a racheté tous les prêts et dépôts de la banque en faillite en mars, laissant à la FDIC quelque 90 milliards de dollars de titres à vendre.

Le créancier continue d'évaluer des alternatives stratégiques pour sa division, SVB Capital, et les autres actifs et investissements de la société, a-t-il déclaré.

L'effondrement de SVB en mars a eu des répercussions dans le monde entier : les déposants américains ont fui les petites banques pour des cousines plus importantes, tandis que l'atteinte à la confiance a poussé le Credit Suisse dans les bras de sa rivale UBS.