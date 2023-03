Un acquéreur pour SVB rassure les marchés, mais le stress lié aux défauts de paiement hante les banques

First Citizens BancShares Inc a racheté tous les prêts et dépôts de SVB et a donné à la Federal Deposit Insurance Corp des droits à la plus-value sur ses actions d'une valeur de 500 millions de dollars en échange, a déclaré la FDIC dans un communiqué.

Dix-sept anciennes agences SVB ouvriront leurs portes en tant qu'agences First Citizen lundi. First Citizen acquiert environ 72 milliards de dollars d'actifs de SVB avec une décote de 16,5 milliards de dollars et le coût estimé de la faillite de SVB pour le fonds d'assurance-dépôts de la FDIC est d'environ 20 milliards de dollars, a déclaré la FDIC.

L'accord a donné un peu de répit aux marchés, car c'était le premier week-end depuis plusieurs semaines où l'on n'apprenait pas de nouvelles faillites bancaires, d'accords de sauvetage ou d'aide d'urgence de la part des autorités pour rétablir la confiance.

"La Silicon Valley est cédée à un autre acheteur, ce qui est une bonne chose, mais le plus gros problème est de garantir les dépôts de toutes les autres banques (régionales)", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets à Sydney.

"C'est un peu le calme avant la prochaine tempête.

La semaine dernière s'est achevée sur un clignotement des indicateurs de stress des marchés financiers et sur la Deutsche Bank, le plus grand créancier allemand, dans le collimateur : ses actions ont chuté de 8,5 % vendredi et le coût de l'assurance de ses obligations contre le défaut de paiement a fortement augmenté.

Lundi, les actions des banques en Asie ont connu un panorama contrasté : elles sont restées stables en Australie et à Tokyo, mais ont reculé à Hong Kong, où les actions de Standard Chartered ont chuté de 4 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,5 % et les contrats à terme européens de 1 %.

L'effondrement de SVB, il y a un peu plus de deux semaines, a eu des répercussions dans le monde entier : les déposants américains ont fui les petites banques pour se tourner vers leurs grandes cousines, tandis que l'atteinte à la confiance a contraint Credit Suisse à se rapprocher de son rival UBS la semaine dernière.

En mars, l'indice Stoxx des actions bancaires européennes a perdu plus de 18 % et l'indice américain KBW des banques régionales a perdu 21 %, les investisseurs s'interrogeant sur la suite des événements.

"Il est clair que ce n'est pas fini", a déclaré Shayne Elliott, directeur général de l'Australia and New Zealand Banking Group, dans une interview publiée sur le site web de la banque, dans laquelle il affirme que les turbulences risquent de dégénérer en une crise financière plus grave.

Je ne pense pas que vous puissiez vous asseoir ici et dire : "Eh bien, c'est fini pour la Silicon Valley Bank et le Credit Suisse et, vous savez, la vie va reprendre son cours normal"", a déclaré M. Elliott. "Ces choses ont tendance à se dérouler sur une longue période".

CAROTTES, BÂTONS ET ACRONYMES

L'augmentation soudaine des tensions pour les banques a soulevé la question de savoir si les principales banques centrales continueront à relever leurs taux d'intérêt de manière agressive pour juguler l'inflation, et si le resserrement du crédit n'aura pas un impact négatif sur l'économie mondiale.

En Europe, les obligations bancaires sont sous pression et les swaps de défaut de crédit, ou le coût de l'assurance contre les défauts de paiement, sont élevés. Les CDS à cinq ans de la Deutsche Bank ont atteint leur plus haut niveau depuis fin 2018 vendredi, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Aux États-Unis, où les flux vers les fonds du marché monétaire ont augmenté de plus de 300 milliards de dollars au cours du mois dernier pour atteindre un record de 5 100 milliards de dollars, l'accent est mis sur la confiance des déposants dans les prêteurs régionaux - qui pourraient bénéficier d'une vente de SVB.

La vente de la SBV intervient après plusieurs semaines de recherche d'un repreneur et après que la FDIC a demandé des propositions séparées pour SVB Private et SVB.

Quelque 90 milliards de dollars de titres restent en vente auprès de la FDIC, a-t-elle précisé.

"En fait, vous allez avoir une combinaison de carottes, de bâtons et d'acronymes afin de vous assurer que vous obtenez le résultat que vous voulez et qui permet (aux autorités) de continuer à utiliser les taux d'intérêt pour combattre l'inflation", a déclaré Michael Every, stratège de Rabobank.

"Cela semble faire partie intégrante de ce processus.