First Citizens BancShares, Inc. est une société holding de First-Citizens Bank & Trust Company. La société compte quatre segments. Le segment General Banking fournit des produits et des services aux consommateurs et aux entreprises par l'intermédiaire de son réseau d'agences et de divers canaux numériques. Le segment Commercial Banking propose une gamme de services de prêt, de crédit-bail, de marchés de capitaux, de gestion d'actifs et d'autres services financiers et consultatifs, principalement aux petites et moyennes entreprises dans divers secteurs, notamment l'énergie, la santé, les technologies, les médias et les télécommunications, les prêts adossés à des actifs, le financement de capitaux, le secteur maritime, les services bancaires aux entreprises, l'aérospatiale et la défense, ainsi que le financement de sponsors. Le segment Silicon Valley Banking offre des produits et des services à des clients commerciaux sur les marchés clés de l'innovation, tels que les secteurs de la santé et de la technologie, ainsi qu'à des sociétés de capital-investissement et de capital-risque. Le segment ferroviaire offre des solutions personnalisées de location et de financement d'une flotte de wagons et de locomotives aux chemins de fer et aux expéditeurs.

Secteur Banques