First Citizens Bank Limited exerce des activités de services financiers. La société fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, ainsi que des services bancaires d'investissement. Ses segments comprennent la banque de détail, la banque d'entreprise, la banque de trésorerie et d'investissement, la gestion d'actifs et les fonctions de groupe. Son segment de la banque de détail est engagé dans les prêts et les hypothèques, les dépôts, les opérations de change, les cartes de crédit et de débit, et les activités d'acquisition des commerçants par carte. Le secteur de la banque d'entreprise comprend les prêts et les facilités de crédit, les dépôts et les comptes courants pour les entreprises et les institutions. Le secteur de la gestion de trésorerie et des services bancaires d'investissement comprend la gestion des liquidités et les services bancaires d'investissement, y compris le financement des entreprises et les opérations financières spécialisées. Son segment Gestion d'actifs comprend les produits et services d'investissement destinés aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires. Le segment des fonctions du groupe comprend les fonctions financières, juridiques et autres fonctions centralisées.

Secteur -