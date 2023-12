First Class Metals PLC - société d'exploration centrée sur l'Ontario (Canada) - découvre que des pegmatites à spodumène ont été recoupées dans chaque trou ciblé foré sur sa propriété de lithium Zigzag. Elle indique que la minéralisation identifiée reste ouverte dans l'axe et en aval-pendage. La pegmatite contenant du spodumène a été recoupée dans les neuf sondages ciblés, avec plus de 50 mètres d'intersections de pegmatite enregistrées. Elle indique que de multiples zones de pegmatite minéralisées ont été recoupées dans des trous ciblant 400 mètres de la zone connue de 800 mètres. L'épaisseur de la pegmatite dépasse cinq mètres en fond de trou, et le système minéralisé potentiellement multiphasé reste ouvert dans l'axe, en aval-pendage et en plongée. La société indique que tous les trous sont systématiquement consignés et marqués pour l'échantillonnage avant la coupe et la collecte d'échantillons.

Marc Sale, directeur général, déclare : " L'achèvement du forage à Zigzag a consolidé l'engagement pris auprès des actionnaires/investisseurs selon lequel FCM amènerait les propriétés à l'état de " prêt à forer " et en forerait une cette saison. Je suis extrêmement satisfait des indications (visuelles) de la carotte de forage et des intersections solides que j'ai vues jusqu'à présent. J'attends avec impatience les premiers résultats. Nous planifions déjà les prochaines étapes de l'exploration.

Cours actuel de l'action : 5,98 pence, en baisse de 0,3%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 63 %.

Par Greg Rosenvinge, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.