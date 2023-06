First Class Metals envisage de forer à North Hemlo en raison de la présence de lignes aurifères

(Alliance News) - First Class Metals PLC a déclaré jeudi qu'elle était de plus en plus optimiste quant au potentiel de la tendance Dead Otter en Ontario, après avoir confirmé la présence de lignes d'or visibles sur le site.

First Class Metals est une société d'exploration de métaux qui cherche à découvrir des gisements de métaux à grande échelle au Canada. Le gisement Dead Otter est situé sur le site de North Hemlo, dans le nord-ouest de l'Ontario, au Canada.

Des travaux d'exploration sont actuellement en cours à North Hemlo, l'accent étant mis sur la préparation des forages.

Plus important encore, de l'or visible a été observé dans de multiples échantillons prélevés à Dead Otter, et de l'or a été extrait de grappes pulvérisées sur le site.

First Class Metals a maintenant soumis un permis d'exploration aux autorités provinciales.

En outre, un contrat de forage est en cours de négociation, et une visite du site a déjà été effectuée par un opérateur de forage afin d'examiner la logistique et l'accès pour un appareil de forage au diamant.

"La confirmation de la présence d'or (visible) souligne notre confiance croissante dans le potentiel de la tendance Dead Otter. Il s'agit d'une étape très importante pour la FCM, tout comme la soumission du permis d'exploration après des discussions approfondies, mais positives et continues avec les Premières nations. Nous avons l'intention de forer dès que tous les facteurs le permettront", a déclaré Marc Sale, président-directeur général.

Les actions de First Class Metals se négociaient à 11,85 pence chacune, soit une hausse de 5,3 %.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

