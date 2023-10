First Class Metals Plc est une société de participation basée au Royaume-Uni. La société explore l'or et d'autres métaux semi-précieux, ainsi que les métaux de batterie essentiels au stockage de l'énergie et aux solutions de production d'électricité. Les projets de la société comprennent Coco East, Enable, Esa, Magical, McKellar, North Hemlo, Pickle Lake, Sugar Cube, Sunbeam et Zigzag. Le bloc Coco East, composé de 30 claims couvrant environ 6,3 kilomètres carrés (km2), est situé dans le secteur est du Porphyre du lac Big Duck. Le bloc Enable, composé de 41 claims, couvre environ 8,7 kilomètres (km). L'Esa contient 86 claims, couvre environ 20,6 km2 et est situé à environ 11 km au nord-est de la mine d'or Barrick Hemlo. Le projet Magical contient 14 titres miniers et couvre environ 2,9 km2. Le projet Magical est situé à environ 9 km au nord-ouest de la mine d'or Barrick Hemlo. La propriété McKellar, qui comprend 66 claims, couvre environ 12,5 km2 et est située sur un terrain géologique dans le complexe Coldwell.

Secteur Sociétés minières intégrées